Итоги фитосанитарного досмотра импортных и экспортных грузов за прошедшую неделю

С 14 ноября по 18 ноября специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям оформлено 5 фитосанитарных сертификатов на экспорт с территории Ярославской области лесоматериала в количестве 252,23 м3. Оформлено 16 карантинных сертификатов на вывоз лесоматериалов в количестве 733,721 м3 из карантинных фитосанитарных зон Ярославской области.

В местах завершения таможенного оформления проведен карантинный фитосанитарный досмотр 2 партий подкарантинной продукции:

73,080 т муки ржаной, происхождение Беларусь (2 партии).

Карантинных объектов в указанной продукции не выявлено.