В Ярославской области более 450 мобилизованных и добровольцев получили выплаты

Более 450 добровольцев и мобилизованных из Ярославской области получили единовременные выплаты Фото: Правительство Ярославской области

Более 450 добровольцев и мобилизованных из Ярославской области получили единовременные выплаты. По 50 тысяч рублей положено тем, кто был призван по повестке, и по 100 тысяч – тем, кто сам принял решение идти на службу.

Заявления на получение средств принимают в департаменте региональной безопасности. Работа по проверке поданных документов продолжается.

Сейчас ярославцы проходят обучение в пяти пунктах: в Ярославле, под Костромой, а также во Владимирской, Нижегородской и Брянской областях.

- Мы на связи с командирами, они сообщают о том, что требуется дополнительно, и регион помогает с закупкой и доставкой в места дислокации. По одной из таких просьб недавно докупили аккумуляторы, скоро привезем. Обо всем докладываем губернатору, - сказал и.о. директора департамента регбезопасности Виктор Смирнов.

На материально-техническое, медицинское и транспортное обеспечение военнослужащих из областного бюджета выделено 148 миллионов рублей. На эти средства закуплены спальные мешки, коврики, плащи, рации, электрогенераторы и бензопилы, лекарства, медизделия и многое другое, арендованы автобусы для перевозки.