Ярославец ударил по голове своего знакомого, который после скончался в больнице

Следствием собраны доказательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 47-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

После ссоры с женой ярославец пришел пожить к знакомому в квартиру на улице Суздальская. С 7 на 8 марта мужчины вместе выпивали и в какой-то момент хозяин жилья начал оскорблять супругу своего гостя. Между приятелями началась ругань, и обвиняемый ударил обидчика по голове.

- В результате полученной травмы, потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.