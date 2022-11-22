Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 14:20

В школе №33 Ярославля так и не установили источник электротравмы у ребенка

Мальчика ударило током, когда он взялся за ручку двери
Полина Вачнадзе
Почему ручка двери оказалась под напряжением, так до сих пор и не установили

Почему ручка двери оказалась под напряжением, так до сих пор и не установили

Фото: Полина Вачнадзе

Источник электротравмы, полученной учеником школы №33 Ярославля, так и не установлен. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

ЧП в школе произошло в ноябре. 9-летний мальчик взялся за металлическую ручку двери, которая, по каким-то причинам, оказалась под напряжением. К счастью, небольшим, поэтому серьезных травм ребенок не получил.

По данным аппарата уполномоченного, до сих пор в школе проводится проверка, опрашиваются должностные лица и свидетели инцидента. До настоящего момента комиссия по расследованию несчастного случая работу не закончила.

- Администрации школы в экстренном порядке необходимо определить причины и источник электротравмы до окончания школьных каникул, - прокомментировал Михаил Крупин.