Ремонтировать Волжский мост в Рыбинске будет компания «ЕКС»

Стала известна компания, которая будет ремонтировать Волжский мост в Рыбинске
Фото: Полина Вачнадзе
В Рыбинске подвели итоги электронного аукциона на капитальный ремонт Волжского моста. Победителем стала компания «ЕКС» .
- Она имеет опыт аналогичных работ, обладает мощностями, кроме того, является разработчиком технической документации на ремонт, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Работы на Волжском мосту начнутся весной следующего года, до этого моменты будут проводиться подготовительные мероприятия и закупка материалов. Завершить капремонт должны к 31 июля 2024 года.
На время ремонта Волжский мост решили не закрывать полностью. Планируют организовать реверсивное движение, установить на въездах светофоры и подготовить пути объезда.
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