Ремонтировать Волжский мост в Рыбинске будет компания «ЕКС»

Стала известна компания, которая будет ремонтировать Волжский мост в Рыбинске Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске подвели итоги электронного аукциона на капитальный ремонт Волжского моста. Победителем стала компания «ЕКС» .

- Она имеет опыт аналогичных работ, обладает мощностями, кроме того, является разработчиком технической документации на ремонт, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Работы на Волжском мосту начнутся весной следующего года, до этого моменты будут проводиться подготовительные мероприятия и закупка материалов. Завершить капремонт должны к 31 июля 2024 года.

На время ремонта Волжский мост решили не закрывать полностью. Планируют организовать реверсивное движение, установить на въездах светофоры и подготовить пути объезда.

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