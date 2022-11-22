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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 12:48

Жительница Рыбинска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Злоумышленники действовали по телефону

Злоумышленники действовали по телефону

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратилась 46-летняя жительница микрорайона Веретье. Она рассказала, что ей много раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Мошенники убедили женщину установить на телефон программу удаленного доступа, чтобы якобы пресечь незаконное списание денег. После этого, местная жительница перевела свои средства на «безопасный счет», взяла кредиты, и эти деньги также перевела на указанный банковский счет.

- Женщина не стала обращаться для уточнения в банк, выполнила указания звонивших и выполнила переводы на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. И только спустя несколько дней поняла, что все это время общалась с мошенниками. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.