Жительница Рыбинска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Злоумышленники действовали по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинска обратилась 46-летняя жительница микрорайона Веретье. Она рассказала, что ей много раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Мошенники убедили женщину установить на телефон программу удаленного доступа, чтобы якобы пресечь незаконное списание денег. После этого, местная жительница перевела свои средства на «безопасный счет», взяла кредиты, и эти деньги также перевела на указанный банковский счет.

- Женщина не стала обращаться для уточнения в банк, выполнила указания звонивших и выполнила переводы на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. И только спустя несколько дней поняла, что все это время общалась с мошенниками. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.