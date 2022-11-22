В Любимском районе простятся с бойцами, погибшими при исполнении служебного долга во время СВО Фото: Правительство Ярославской области

При исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине погибли два уроженца Ярославской области. С гвардии рядовым парашютно-десантного взвода Михаилом Михайловским и старшим прапорщиком артиллерийского дивизиона Егором Загулиным простят завтра, 23 ноября.

Похороны Егора пройдут на кладбище села Закобякино Любимского района. Начнутся траурные мероприятия в 10 утра.

Панихида по Михаилу состоится в 13:00 на кладбище Любима.