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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:07

В Любимском районе простятся с бойцами, погибшими при исполнении служебного долга

Похороны пройдут 23 ноября
Полина Вачнадзе
В Любимском районе простятся с бойцами, погибшими при исполнении служебного долга во время СВО

В Любимском районе простятся с бойцами, погибшими при исполнении служебного долга во время СВО

Фото: Правительство Ярославской области

При исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине погибли два уроженца Ярославской области. С гвардии рядовым парашютно-десантного взвода Михаилом Михайловским и старшим прапорщиком артиллерийского дивизиона Егором Загулиным простят завтра, 23 ноября.

Похороны Егора пройдут на кладбище села Закобякино Любимского района. Начнутся траурные мероприятия в 10 утра.

Панихида по Михаилу состоится в 13:00 на кладбище Любима.