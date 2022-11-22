В Ярославле для удобства школьников изменили расписание автобуса №112

В Ярославе по многочисленным просьбам родителей школьников скорректировали расписание автобуса №112 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославе по многочисленным просьбам родителей школьников скорректировали расписание автобуса №112, который ходит от остановки «Заволжье» до ЖК «Зеленый квартал».

По словам ярославцев, проживающих в жилом комплексе, дети едва успевали на транспорт после окончания уроков. Поэтому они и предложили перенести время отправления транспорта на более позднее.

Теперь от КДП «Заволжье» автобус №112 будет отправляться в 13.50, 14.50, 15.50, 17.20 соответственно. От ЖК «Зеленый квартал» – в 13.20, 14.20, 15.20, 16.50.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4852) 67-40-80.