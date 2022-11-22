Ярославские учителя потребовали повысить им зарплаты

Педагоги Ярославской области просят об увеличении зарплат Фото: Полина Вачнадзе

К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратилась преподавательница из Рыбинска. Она пожаловалась на низкие зарплаты педагогов дошкольного образования, прожить на которые очень трудно.

- Жить на имеющийся оклад с дальнейшей инфляцией будет нереально. Премии у всех разные, а оклад один, - пишет педагог на странице главы региона.

В правительстве пояснили, что повышение окладов педагогам и воспитателям планируется, в данный момент идет подготовка документов.

- Главам муниципальных образований будет рекомендовано разработать нормативно-правовые акты на муниципальном уровне, - говорится в ответе.

На какую сумму или процент повысят оклады и когда это произойдет, не уточняется.