Ярославль вошел в Золотое кольцо бокса

Подписание соглашения о взаимодействии федераций бокса с Межрегиональным объединением туриндустрии «Золотое Кольцо». ФОТО: МОТ «Золотое кольцо»

21 ноября исполнилось 55 лет знаменитому туристическому маршруту «Золотое кольцо России», в который входят Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Сергиев Посад, Кострома, Ростов Великий, Переславль-Залесский.

Юбилей отметили подписанием соглашения. На встрече в Ярославле туризм соединился со спортом. Федерации бокса Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей договорились о сотрудничестве с Межрегиональным объединением туриндустрии «Золотое кольцо».

Интересно, что ринг у боксеров – квадратная площадка. Но английское слово «ring» на русский переводится как «кольцо».

- Пропаганда спорта занимает важнейшую роль в современном обществе. Уже много лет проводится турнир на кубок Золотого кольца по боксу, на этих соревнованиях встречаются лучшие юные спортсмены из регионов, их тренеры и родители. Вместе с федерациями по боксу Золотого кольца мы решили выстроить взаимодействие с целью популяризации культуры здорового образа жизни среди молодежи, привлечения их интереса к спортивным региональным секциям, привития моральных и нравственных качеств по средствам спортивного воспитания, а также приобщения подрастающего поколения к традициям и истории русской культуры нашей страны, - пояснила президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

- Турнир «Золотое кольцо» важен для нас не с точки зрения спортивных регалий, а с точки зрения обмена опыта, общения большой боксерской семьи. В каждом регионе сложилась своя школа бокса, и встречаясь с соседями по Золотому кольцу, каждый из нас растет. Важно, что на этом турнире не применяется «олимпийская схема», когда после проигрыша спортсмен «вылетает» с соревнований. Здесь ребята боксируют в течение всего турнира, получая огромный опыт в спорте и общении со сверстниками регионов-соседей, обретают друзей, - говорит заместитель председателя Федерации бокса Костромской области Сергей Казанцев.

- Золотое кольцо России – наша общая малая Родина. Мы всегда рады встречать друзей, с удовольствием ездим к ним в гости. Сейчас все считают деньги, хорошо, что туристический бизнес решил поддержать наших спортсменов и их родителей. Скидки, льготы и призы будут очень кстати! - отмечает заместитель председателя Федерации бокса Ярославской области Алексей Мольков.

- У нас отличные парни и девушки. Сильные, добрые, умные, трудолюбивые, любознательные. Важно ими заниматься – тогда всё у нас в России будет в порядке! – председатель Федерации бокса Ивановской области Алексей Колобков.

После подписания Соглашения представители федераций бокса получили в подарок паспорта туриста Золотого кольца – документы, предоставляющие скидки и льготы в отелях, хостелах, ресторанах, музеях на территории знаменитого маршрута. Паспорта туриста собственноручно вручила Алена Сироченко, которая с момента открытия Паспортного стола Золотого кольца в городе Ярославле является лицом данного проекта. Обладателями таких паспортов уже являются тысячи граждан России и иностранцев. Без сомнения, такие паспорта теперь будут получать и лучшие юные боксеры Золотого кольца.