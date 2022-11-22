Ярэнерго получил Паспорт готовности к отопительному сезону 2022/2023 годов

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» получил паспорт готовности в работе в отопительный сезон 2022/2023 годов. Все запланированные мероприятия, предусмотренные производственными программами филиала, выполнены в полном объеме.

Так, в ходе подготовки к зиме отремонтированы 243 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, 166,8 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменены 1982 опоры на ВЛ 6-10 кВ, 3284 изолятора на ВЛ 0,4-110 кВ. Также произведены работы по замене голого провода на СИП в объеме 110,6 км. отремонтированы 167 разъединителей и 156 выключателей 6-110 кВ.

Мокрый снег, ледяной дождь, сильный ветер, создающие зимой повышенную нагрузку на деревья, могут стать причиной их падения на провода. Поэтому филиал уделяет особое внимание расчистке просек в охранных зонах ЛЭП. Работы в этом направлении выполнены на площади 2652,06 га. Кроме того, вырублено 2018 отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на линию.

К ликвидации возможных нештатных ситуаций, в том числе в период низких температур, готовы 127 бригад в составе 460 человек, 190 единиц техники, 36 резервных источников электроэнергии общей мощностью 3,3 МВт. Бригады оснащены всем необходимым инвентарем, экипировкой и средствами защиты. Полностью укомплектован аварийный запас.

- Отопительный сезон требует от энергетиков готовности реагировать на аварийные ситуации при любых погодных условиях. Мы рассчитываем, что выполненные мероприятия позволят пройти зиму с минимальными рисками для электросетевого комплекса, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.