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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:09

Родителям ярославских школьников объяснят, как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ

Рассказываем, что полезного можно узнать на этих родительских собраниях
Полина Вачнадзе
22 ноября в школах Ярославской области пройдут родительские собрания

22 ноября в школах Ярославской области пройдут родительские собрания

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 ноября в школах Ярославской области пройдут родительские собрания. Главной их темой станут приближающиеся ЕГЭ и ОГЭ.

Собрания могут устроить как в очной, так и заочной форме. Информация о времени месте их проведения будет опубликована на сайтах образовательных организаций и в родительских чатах.

Специалисты департамента образования региона, Центра оценки и контроля качества образования дистанционно расскажут родителям о порядке проведения экзаменов: об условиях допуска к ним, особенностях проведения для школьников с особенностями здоровья, о подаче апелляций. Также родителей познакомят с информационными ресурсами, на которых можно получить консультации.

Уже 7 декабря 11-классники будут писать итоговое сочинение, 8 февраля следующего года выпускникам 9-х классов предстоит сдать собеседование по русскому языку. О порядке проведения этих экзаменов также расскажут родителям.