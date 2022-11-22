Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 6:52

Суринский путепровод и развязка на ЮЗОД станут собственностью правительства Ярославской области

Проект обсудят на ближайшем заседании муниципалитета Ярославля
Полина Вачнадзе
Суринский путепровод станет областной собственностью

Суринский путепровод станет областной собственностью

Фото: Мэрия Ярославля

Суринский путепровод и транспортная развязка на Юго-западной окружной дороге станут собственностью правительства Ярославской области.

Согласно проекту этого решения, в региональную собственность должны перейти транспортная развязка и земельные участки под ней в районе улиц Громова, Осташинской, Ленинградского проспекта и Суринского путепровода.

Проект обсудят на ближайшем заседании муниципалитета Ярославля. Работа по передаче этих дорожных объектов из городской собственности в областную началась еще в 2015 году, но вопрос не решен до сих пор.