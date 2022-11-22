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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:06

В Ярославле к 2023 году построят новое кладбище

Оно будет находиться недалеко от деревни Прохоровское Ярославского района
Полина Вачнадзе
На кладбищах Ярославля места уже закончились

На кладбищах Ярославля места уже закончились

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле к 2023 году построят новое кладбище. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Сейчас будем проводить аукцион. Планируется, что кладбище откроется до сентября следующего года, - сказал градоначальник.

Находиться новый погост площадью около 80 гектаров будет недалеко от деревни Прохоровское Ярославского района. Хоронить на нем начнут после того, как места на Осташинском кладбище полностью закончатся.

Территории нового погоста, по прогнозам мэрии, должно хватить на 10 лет.