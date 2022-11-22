На кладбищах Ярославля места уже закончились Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле к 2023 году построят новое кладбище. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Сейчас будем проводить аукцион. Планируется, что кладбище откроется до сентября следующего года, - сказал градоначальник.

Находиться новый погост площадью около 80 гектаров будет недалеко от деревни Прохоровское Ярославского района. Хоронить на нем начнут после того, как места на Осташинском кладбище полностью закончатся.

Территории нового погоста, по прогнозам мэрии, должно хватить на 10 лет.