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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 14:35

В Ярославле поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину

Она переходила пути и не заметила состав
Полина Вачнадзе
ЧП произошло вечером 20 ноября на перегоне Телищево-Дунайка

ЧП произошло вечером 20 ноября на перегоне Телищево-Дунайка

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле под поезд, следовавший из Костромы в Москву, попала 56-летняя женщина. Она получила смертельные травмы.

ЧП произошло вечером 20 ноября на перегоне Телищево-Дунайка. Женщина переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся состав. Машинист подавал сигналы, но пешеход на них не реагировала. Поезд затормозил, но наезда избежать не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.