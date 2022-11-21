В Ярославле поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину

ЧП произошло вечером 20 ноября на перегоне Телищево-Дунайка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле под поезд, следовавший из Костромы в Москву, попала 56-летняя женщина. Она получила смертельные травмы.

ЧП произошло вечером 20 ноября на перегоне Телищево-Дунайка. Женщина переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся состав. Машинист подавал сигналы, но пешеход на них не реагировала. Поезд затормозил, но наезда избежать не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.