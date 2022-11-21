МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололеде 22 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области завтра, 22 ноября, ожидается ухудшение погоды. Водителям не стоит торопиться на дорогах, лучше следить за происходящем вокруг, так как возможно ухудшение видимости.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» днем 22 ноября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, ухудшение видимости при осадках 300-800 метров, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, с сохранением в вечернее время 23 ноября, - сообщили в региональном отделении МЧС.