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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:02

МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололеде 22 ноября

Возможно, ухудшение видимости
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололеде 22 ноября

МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и гололеде 22 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области завтра, 22 ноября, ожидается ухудшение погоды. Водителям не стоит торопиться на дорогах, лучше следить за происходящем вокруг, так как возможно ухудшение видимости.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» днем 22 ноября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, ухудшение видимости при осадках 300-800 метров, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, с сохранением в вечернее время 23 ноября, - сообщили в региональном отделении МЧС.