Российский банк запускает новую кредитную карту Прайм Mir Supreme

Новая кредитная карта на базе платежной системы «Мир» доступна состоятельным клиентам – владельцам пакета Прайм+. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются. Клиенты также могут получить максимальный кешбэк по программе лояльности.

– Мы создали кредитную карту, которая по своим параметрам способна удовлетворить основные потребности состоятельных клиентов – повышенный лимит, выгодная процентная ставка и комфортный грейс-период. Картой можно легко расплачиваться с помощью мобильных устройств на платформе Android через приложение Mir Pay. Уверен, в период подготовки к предстоящим праздникам она станет интересным финансовым инструментом, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» банка ВТБ (ПАО) Дмитрий Брейтенбихер.

Клиенты сегмента «Привилегия» могут оформить в ВТБ Онлайн дебетовую карту Mir Supreme. По ней также действует повышенный кешбэк в самых востребованных категориях по программам лояльности ВТБ и НСПК «Мир».