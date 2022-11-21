В Рыбинске волонтеры собрали полторы тонны продуктов для мобилизованных Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске волонтеры собирали очередную гуманитарную помощь для мобилизованных. На этот раз для ребят собрали более полутора тонн разных продуктов. А один из городских предпринимателей передал для них три печки.

- Желающие оказать помощь рыбинским мобилизованным могут обратиться в пункт сбора во Дворец молодежи по адресу улица Луговая, 17. Волонтеры принимают продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, одежду и обувь для мужчин: носки, перчатки, резиновые утепленные сапоги от 42 размера и больше, одеяла и постельное белье 1,5 - спальное. Важно, чтобы все предметы были новыми, в цельной упаковке и с этикетками, - отметили в администрации города.

Продолжают работу пункты сбора помощи в ДК «Слип», ДК «Волжский», КДК «Переборы» и ДК «Вымпел».