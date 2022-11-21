Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 13:21

В Рыбинске волонтеры собрали полторы тонны продуктов для мобилизованных

Один из предпринимателей передал землякам три печки
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске волонтеры собрали полторы тонны продуктов для мобилизованных

В Рыбинске волонтеры собрали полторы тонны продуктов для мобилизованных

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске волонтеры собирали очередную гуманитарную помощь для мобилизованных. На этот раз для ребят собрали более полутора тонн разных продуктов. А один из городских предпринимателей передал для них три печки.

- Желающие оказать помощь рыбинским мобилизованным могут обратиться в пункт сбора во Дворец молодежи по адресу улица Луговая, 17. Волонтеры принимают продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, одежду и обувь для мужчин: носки, перчатки, резиновые утепленные сапоги от 42 размера и больше, одеяла и постельное белье 1,5 - спальное. Важно, чтобы все предметы были новыми, в цельной упаковке и с этикетками, - отметили в администрации города.

Продолжают работу пункты сбора помощи в ДК «Слип», ДК «Волжский», КДК «Переборы» и ДК «Вымпел».