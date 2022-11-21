Ярославские семьи, где воспитываются восемь и больше детей, получат квартиры

Многодетные семьи Ярославской области получат новые квартиры Фото: Александр ГЛУЗ

Семьи Ярославской области, в которых воспитываются восемь и более детей, смогут улучшить свои жилищные условия.

- Все такие семьи у нас получат квартиры: часть в этом году, часть – в следующем. На 2022 год на эти цели заложили 25,6 миллиона рублей, на 2023-й заложено более 55 миллионов, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

Помимо этого, поправками, внесенными в бюджет, предусмотрено выделение 239,7 миллиона рублей на покупку 30 единиц уборочной техники. Эти деньги потом будут замещены поступлениями из федеральной казны.

На пополнение резервного фонда правительства Ярославской области направят 340 миллионов рублей. Из них 238 миллионов пойдут на выплаты мобилизованным и добровольцам, 35 миллионов – на дополнительное обмундирование и 67 миллионов – на непредвиденные расходы.