Полиция ищет очевидцев аварии, произошедшей на Юго-западной окружной дороге в Ярославле

Сотрудники полиции ищут свидетелей аварии Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники полиции ищут свидетелей аварии. ДТП произошло 16 ноября в 08:32 на Юго-западной окружной дороге в Ярославле, напротив дома №57 на улице Гагарина.

Столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль. Водитель машины место аварии покинул. Один из пассажиров автобуса получил травмы.

- Очевидцев происшествия просим сообщить информацию по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области: 30-10-10, 78-48-30, 78-49-74, - говорится в сообщении полиции.