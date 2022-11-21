Гастролера из Тутаева задержали за кражи в Костромской области

В Костромской области по подозрению в краже и грабеже задержан житель Тутаева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костромской области по подозрению в краже и грабеже задержан житель Тутаева Ярославской области. Попался он краже из гаражного бокса, а потом веревочка потянулась.

В полицию обратилась жительница Нерехты: она услышала подозрительный шум, выглянула из дома на улицу и увидела, что из ее гаража мужчина перетаскивает детали в свой внедорожник. Пока супруг потерпевшей одевался, злоумышленник успел скрыться.

Сотрудники уголовного розыска задержали машину, в которой ехал подозреваемый, но при проверке в базе данных выяснилось, что номера на автомобиле поддельные.

- Полицейские по дорожным камерам нашли похожий автомобиль, но уже с реальными регистрационными знаками, и вышли на след злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Тутаева, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Мужчину сначала доставили в отдел полиции, а когда пострадавшая уверенно опознала в нем своего обидчика, поместили в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Во время дальнейших следственных действий удалось установить, что это не первое преступление, к которому может быть причастен гастролер из Тутаева.

- В начале года, он вместе со своим подельником проник на территорию местного СПК, взломал двери бухгалтерии и, вскрыв сейф, похитил деньги и вещи на сумму 735 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

В отношении жителя Ярославской области возбуждены два уголовных дела по статьям «Кража» и «Грабеж».