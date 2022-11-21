К его юбилею открылась выставка «Возвращенные из прошлого» Фото: Правительство Ярославской области

Угличскому музею исполнилось 130 лет. К его юбилею открылась выставка «Возвращенные из прошлого». На ней представлены редкие экспонаты, которые отреставрировали.

Музей был основан в 1892 году по инициативе угличского купечества. Церемония открытия сопровождалась пышными торжествами, на которых присутствовали члены царской фамилии: великий князь Сергей Александрович и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна.

– Угличский музей принадлежит к числу старейших музеев России, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Сегодня одним из важнейших видов его деятельности является реставрация предметов фонда. Ровно 20 лет назад при музее была организована реставрационная мастерская, где сегодня на высоком профессиональном уровне выполняются различные виды работ: профилактическое укрепление, консервация, полный цикл реставрации.

Сейчас в пяти зданиях музея хранятся около 30 тысяч культурных экспонатов.