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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:29

Телебашня Ярославля стала зеленой на время акции «Сохраним лес»

Зеленую подсветку включили на телебашнях 28 российских городов
Полина Вачнадзе
Ярославль принял участие в акции «Сохраним лес»

Ярославль принял участие в акции «Сохраним лес»

Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 20 ноября, Ярославль принял участие в акции «Сохраним лес». В знак поддержки на телебашне города была включена зеленая подсветка. То же самое сделали еще в 27 городах России.

К этому дню была достигнута главная цель акции «Сохраним лес» - за сезон в стране высадили 70 миллионов деревьев. А в южных районах России, там, где погода еще позволяет, высадки продолжаются.

- Ежегодно объем лесовосстановления в нашем регионе увеличивается. В этом сезоне оно проведено на площади более 6 тысяч гектаров, - рассказала и.о.директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Ольга Стукалова.

Зеленую подсветку включили в Москве, Белгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Сочи, Улан-Удэ, Челябинске и других городах.