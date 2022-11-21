Жительница Рыбинска обезобразила лицо своей подруги из ревности

В Рыбинске драка двух женщин закончилась уголовным делом
Фото: Полина Вачнадзе
37-летняя жительница Рыбинска попала в больницу с ножевым ранением лица. По предварительной информации, травму женщине нанесла ее подруга во время драки из-за мужчины.
По данным следствия, женщины выпивали в одной компании, потом между нами началась ссора, которая переросла в драку. Одна участница драки схватила нож и полоснула им по брови своей соперницы. Женщину отвезли в больницу, медики сообщили о случившемся в полицию.
- Потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Ранее подозреваемая уже была судима. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.