Студент из Ярославля стал победителем Всероссийского конкурса социально-промышленного дизайна

Работа Никиты (второй справа) была признана лучшей на конкурсе Фото: Правительство Ярославской области

Студент Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий Никита Масленников стал одним из победителей Всероссийского конкурса социально-промышленного дизайна. Молодой человек оказался лучшим в номинации «Графический дизайн».

Никита представил проект косметической накладки на протез нижних конечностей. Такую продукцию выпускает один из организаторов конкурса - компания Ccover, работающая в Ярославской области. Начинающего специалиста уже пригласили на стажировку с последующим трудоустройством.

На Всероссийский конкурс свои работы представили более 350 участников из 72 регионов страны. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска и Екатеринбурга.

– Я шел на конкурс с желанием в первую очередь проверить свои способности, попробовать сделать что-то новое, сложное, – рассказал Никита Масленников. – Я верю, что 3D-моделирование перевернет производство, и идея накладок на протезы мне интересна. Я бы хотел в этом поучаствовать.