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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:50

Студент из Ярославля стал победителем Всероссийского конкурса социально-промышленного дизайна

Никита Масленников создал косметическую накладку на протез нижних конечностей
Полина Вачнадзе
Работа Никиты (второй справа) была признана лучшей на конкурсе

Работа Никиты (второй справа) была признана лучшей на конкурсе

Фото: Правительство Ярославской области

Студент Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий Никита Масленников стал одним из победителей Всероссийского конкурса социально-промышленного дизайна. Молодой человек оказался лучшим в номинации «Графический дизайн».

Никита представил проект косметической накладки на протез нижних конечностей. Такую продукцию выпускает один из организаторов конкурса - компания Ccover, работающая в Ярославской области. Начинающего специалиста уже пригласили на стажировку с последующим трудоустройством.

На Всероссийский конкурс свои работы представили более 350 участников из 72 регионов страны. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска и Екатеринбурга.

– Я шел на конкурс с желанием в первую очередь проверить свои способности, попробовать сделать что-то новое, сложное, – рассказал Никита Масленников. – Я верю, что 3D-моделирование перевернет производство, и идея накладок на протезы мне интересна. Я бы хотел в этом поучаствовать.