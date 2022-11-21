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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:31

В Ярославской области ожидаются ледяные дожди

Ненастье выйдет на свой пик во вторник-среду
Полина Вачнадзе
Ледяные дожди не только делают дорожное покрытие скользким, они создают ледяную корку на проводах и ветвях

Ледяные дожди не только делают дорожное покрытие скользким, они создают ледяную корку на проводах и ветвях

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Синоптики Центра «Фобос» прогнозируют в Ярославской области ледяные дожди. По прогнозам специалистов, на свой пик ненастье выйдет во вторник-среду.

- В предстоящие дни территорию Европейской России продолжат атаковать активные балканские циклоны. Наполненные теплыми и влажными воздушными массами, они будут прорываться на довольно холодную, остывшую и заснеженную поверхность, создавая в зоне своих атмосферных фронтов благоприятные условия для образования гололедных явлений и ледяных дождей, - сообщили в «Фобосе».

Ледяные дожди не только делают дорожное покрытие скользким, они создают ледяную корку на проводах и ветвях. Это чревато падением веток и деревьев на провода и обрывами линий электропередач.

Только в четверг, 24 ноября, снегопады прекратятся. Но температура воздуха опустится до -5 градусов.