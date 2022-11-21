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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:18

В Ярославле ввели новый график уборки города от снега

В часы пик снегоуборочная техника на улицах работать не будет
Полина Вачнадзе
В Ярославле изменили график работы снегоуборочной техники. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле изменили график работы снегоуборочной техники. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле изменили график работы снегоуборочной техники. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на трафик в утренние и вечерние часы пик, вводим технологические перерывы с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00, - написал градоначальник.

Он уточнил, что «Горзеленхозстрой» работает в круглосуточном режиме посменно. В установленные временные промежутки будет происходить смена водителей, медосмотры, дозаправка машин и загрузка противогололедными материалами.