В Ярославле ввели новый график уборки города от снега

В Ярославле изменили график работы снегоуборочной техники. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле изменили график работы снегоуборочной техники. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на трафик в утренние и вечерние часы пик, вводим технологические перерывы с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00, - написал градоначальник.

Он уточнил, что «Горзеленхозстрой» работает в круглосуточном режиме посменно. В установленные временные промежутки будет происходить смена водителей, медосмотры, дозаправка машин и загрузка противогололедными материалами.