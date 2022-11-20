В Тутаевском районе теплоход «Борис Кустодиев» завершил свою работу. ФОТО: администрация Тутаевского района

Сегодня, 20 ноября, в Тутаевском районе теплоход «Борис Кустодиев» завершил свою работу. Последний рейс прошел в воскресенье в 14 часов с левого берега. Об этом сообщили в администрации района.

Дальше местные жители смогут воспользоваться автобусом.

20 ноября будет организован автобус по маршруту «Тутаев правый берег - Тутаев левый берег». Отправление с левого берега в 16.00 часов от кинотеатра «Экран» , с правого берега в 18.00 часов от остановки «Центральная».

С 21 ноября расписание автобуса: в будни - с левого берега в 06.30; 16.00 часов; с правого берега в 07.00; 18.00 часов. в выходные дни - с левого и правого берега 10.00; 18.00 часов.