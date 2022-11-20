Житель Ярославского района вскрыл квартиру знакомого и похитил деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославском районе 45-летний местный житель сообщил полиции, что неизвестные обокрали его квартиру. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей.

В похищении денег подозревается ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что был нетрезв, хотел продолжать выпивать, но деньги закончились. Тогда он решил занять их у малознакомого мужчины и пришел к нему домой. Хозяина квартиры злоумышленник не застал. Недолго думая, он сломал замок, зашел в квартиру и украл деньги.

- Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.