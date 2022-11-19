В Ярославской области пройдет этап Кубка России по биатлону Фото: Администрация Рыбинска

В Ярославской области пройдет этап Кубка России по биатлону. Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Демино» с 10 по 17 января. Под Рыбинском пройдет пятый этап Кубка России, всего их будет шесть.

- Опыт проведения крупных соревнований у Демино большой. Это этапы Кубков мира по лыжным гонкам, ежегодный Деминский лыжный марафон, Кубок Анны Богалий, всероссийские юниорские соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Начинаем подготовку, чтобы достойно встретить участников и гостей зрелищных соревнований, - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Олег Кондратенко.

Желающие могут придти и посмотреть соревнования с трибун.