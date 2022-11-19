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НовостиСпорт19 ноября 2022 11:22

Ярославцы завоевали пять медалей на соревнованиях по самбо

Со всей страны съехались более 300 спортсменов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославцы завоевали пять медалей на соревнованиях по самбо

Ярославцы завоевали пять медалей на соревнованиях по самбо

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошло первенство Центрального федерального округа по самбо. Участники – более 300 юношей и девушек – приехали из 17 регионов страны.

- По итогам соревнований в копилке области пять медалей. Артем Калабин стал лидером в весовой категории «79 килограммов». Артем Колонтай и Владислав Гуцул поднялись на первую и третью ступени пьедестала почета в категории «71 килограмм». Амин Эмиров второй в категории «49 килограммов», а Мария Васильева третья в категории «72 килограмма», - рассказали в правительстве региона.

Победители и призеры этого этапа соревнований отправятся на первенство России. Оно пройдет в Армавире в 2023 году. От Ярославской области в этом турнире примут участие четыре спортсмена.