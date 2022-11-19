Ярославцы завоевали пять медалей на соревнованиях по самбо Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошло первенство Центрального федерального округа по самбо. Участники – более 300 юношей и девушек – приехали из 17 регионов страны.

- По итогам соревнований в копилке области пять медалей. Артем Калабин стал лидером в весовой категории «79 килограммов». Артем Колонтай и Владислав Гуцул поднялись на первую и третью ступени пьедестала почета в категории «71 килограмм». Амин Эмиров второй в категории «49 килограммов», а Мария Васильева третья в категории «72 килограмма», - рассказали в правительстве региона.

Победители и призеры этого этапа соревнований отправятся на первенство России. Оно пройдет в Армавире в 2023 году. От Ярославской области в этом турнире примут участие четыре спортсмена.