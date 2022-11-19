В Ярославле к Новому году запустят праздничный трамвай. ФОТО: Яргорэлектротранс

Вчера, 18 ноября, мэр Ярославля Артем Молчанов посетил трамвайное депо в Дзержинском районе. Вместе со специалистами они проверили и оценили состояние транспорта, а также работу в ремонтных цехах. Помимо этого, градоначальник сообщил приятную новость для местных жителей.

- В преддверии нового года "Яргорэлектротранс" подготовит полюбившийся ярославцам новогодний праздничный трамвай, который будет курсировать по городским маршрутам, - сказал Артем Молчанов.