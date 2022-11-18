В Ярославской области землевладелец допустил зарастание 229 гектаров сельскохозяйственных угодий

В сентябре 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе населенных пунктов Покров и Елково Даниловского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверено 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 229 га, принадлежащих на праве собственности физическому лицу.

На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

10 ноября 2022 года собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Правообладателю предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.