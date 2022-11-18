Ярославль от снега убирают 58 спецмашин

В первой половине для дороги города обработали песко-соляной смесью Фото: Мэрия Ярославля

На уборке Ярославля от снега задействованы 58 спецмашин, из низ 35 – комбинированные дорожные машины и 23 – тракторные щетки.

В первой половине для дороги города обработали песко-соляной смесью и двухкомпонентным реагентом «Боинорд», которые не дают снегу прилипнуть к асфальту и образовать гололедицу.

- Тракторные щетки прометают тротуары. Остановки мету вручную и обрабатывают реагентом «Экосол», - рассказал директор «Горзеленхозстроя» Виталий Запевалов.

Сначала машины убрали основные магистрали Ярославля, потом разъехались по дорогам второй категории.