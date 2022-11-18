Реконструкция взлетно-посадочный полосы в ярославском аэропорту «Туношна» начнется в 2025 году

«Туношна» собирается наращивать грузовой трафик Фото: Правительство Ярославской области

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Туношна» в Ярославле планируют начать в 2025 году. На эти цели из федерального бюджета региону будет выделено 3,75 миллиарда рублей

- Вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта остается в актуальной повестке. По обращению региона Правительством РФ сроки этих работ были перенесены. Это позволит областному бюджету высвободить средства, необходимые для софинансирования работ. В 2023 – 2024 годах планируется разработка проектно-сметной документации, – рассказала директор департамента транспорта Татьяна Черемных.

Кроме того, «Туношна» собирается наращивать грузовой трафик. Грузовой терминал аэропорта может обрабатывать до 150 тонн грузов за сутки.