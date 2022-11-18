В Ярославле пенсионерка за четыре дня перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

83-летняя ярославна перевела мошенникам более миллиона рублей Фото: Полина Вачнадзе

Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку из Ярославля. Злоумышленники позвонили женщине на сотовый, представились полицейскими и сообщили, что все ее сбережения со счетов в банках пытаются украсть неизвестные.

- Для «предотвращения несанкционированного списания, пенсионерке предложили снять деньги со вкладов и переложить их на «безопасный счет», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На протяжении четырех дней бабушка ходила по городу: в двух банкоматах она сняла свои личные накопления – 200 тысяч рублей, в одном из банков оставила заявку на кредит. После одобрения кредита, пенсионерка обналичила его и перевела на телефонные номера, которые ей продиктовали мошенники.

- Всего таких «безопасных» номеров было девять. Так же она поступила и со снятыми с банковских счетов личными денежными средствами. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей, - сообщили в полиции.

Только после того, как все деньги были отправлены преступникам, пожилая ярославна поняла, что ее обманули и пошла писать заявление. Уголовное дело возбуждено.