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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:20

Ярославские следователи опубликовали портрет мужчины, которого разыскивают по подозрению в педофилии

Мужчина, считает следствие, у школы №76 демонстрировал свои половые органы двум девочкам
Полина Вачнадзе
Этого мужчину подозревают в педофилии

Этого мужчину подозревают в педофилии

Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области продолжает розыск мужчины, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении девочек 7 и 9 лет. По словам школьниц, этот мужчина показывал им свои половые органы. Все происходило недалеко от школы №76, которая находится на улице Юности в Ярославле.

Приметы подозреваемого: возраст от 40 до 55 лет, полного телосложения с залысинами на голове.

- Всем, кому что-либо известно об изображенном на фотопортрете и видеозаписи мужчине, просьба незамедлительно сообщить дежурному по следственному управлению СКР по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-08 или в дежурную часть отдела полиции Ленинского района по телефону 8(4852)73-02-02, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.