В Рыбинске открыли памятную доску в честь погибшего в Херсоне Алексея Катериничева

В Рыбинске открыли мемориальную доску в честь Героя России Алексея Катериничева, погибшего при обстреле Херсона Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открыли мемориальную доску в честь Героя России Алексея Катериничева, погибшего при обстреле Херсона. Памятную доску установили на доме №159 на проспекте Ленина, где жил кавалер трех Орденов Мужества. Сейчас здесь живет его мама.

- Алексей Викторович был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, надежным товарищем. В администрации Херсонской области он курировал вопросы безопасности, отстаивал государственные интересы России. Сегодня я хочу сказать особые слова благодарности маме героя. Татьяна Сергеевна, вы вырастили и воспитали настоящего мужчину. Спасибо и низкий вам поклон, - сказал заместитель главы Рыбинска по безопасности Алексей Старухин.

В конце августа Алексей Катериничев был назначен первым заместителем главы Херсонской области по безопасности. Алексей Викторович погиб в ночь на 30 сентября в результате ракетного удара ВСУ.

- С Алексеем Викторовичем мы знакомы с 2008 года, служили в одном спецподразделении. После назначения в Херсонскую область он предложил мне войти в его команду. Я согласился. На его бронежилете был шеврон с надписью: «Не важно, кто напротив, важно, кто рядом», - рассказал сослуживец Героя России Роман Яблочкин.

Звание Героя России было присвоено Алексею Катериничеву 1 октября посмертно.