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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:49

На реконструкцию подсветки ярославского планетария выделят 4,5 миллиона рублей

Подсветка должна заработать в январе следующего года
Полина Вачнадзе
В Ярославле реконструируют подсветку Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой

В Ярославле реконструируют подсветку Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле реконструируют подсветку Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой. Средства – 4,5 миллиона рублей – выделят в результате корректировки областного бюджета на 2022 год

Работы планируют начать в ближайшее время и закончить в январе следующего года.

Чтобы больше жителей Ярославской области смогли получить доступ к экспозициям планетария и его программам, создан проект «Дорогами культуры». В рамках этого проекта начнет работать мобильный планетарий, который будет привозить купольные фильмы по научно-популярной тематике в районы региона.

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