На реконструкцию подсветки ярославского планетария выделят 4,5 миллиона рублей

В Ярославле реконструируют подсветку Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле реконструируют подсветку Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой. Средства – 4,5 миллиона рублей – выделят в результате корректировки областного бюджета на 2022 год
Работы планируют начать в ближайшее время и закончить в январе следующего года.
Чтобы больше жителей Ярославской области смогли получить доступ к экспозициям планетария и его программам, создан проект «Дорогами культуры». В рамках этого проекта начнет работать мобильный планетарий, который будет привозить купольные фильмы по научно-популярной тематике в районы региона.
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