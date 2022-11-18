В России началась патриотическая акция памяти Сергея Пускепалиса

В России началась акция «Единство духа», посвященная памяти актера, режиссера, художественного руководителя театра имени Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России началась акция «Единство духа», посвященная памяти актера, режиссера, художественного руководителя театра имени Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса. Она продлится до 27 ноября.

Чтобы стать участником акции необходимо на своей открытой странице ВКонтакте создать пост на патриотическую тему и добавить к нему хештег #единстводуха. Вместе с публикацией нужно указать свой регион, фамилию и имя, возраст и направление публикации.

- Акция про водится по пяти направления: художественное творчество (рисунок, фотография, видеоролик); вокал (соло, дуэт, ансамбль); танец/хореография (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); художественное чтение. Оцениваются участники трех возрастных категорий: 7-10 лет (1-4 классы); 11-14 лет (5-7 классы); 15-17 лет (8-11 классы), - уточняют организаторы.

Члены жюри отберут по 10 лидеров в каждой номинации, лучшие работы разместят на портале культурдляшкольников.рф. Победители получат сертификаты участников, подарочные наборы от проекта и благодарственные письма от организаторов.

Сергей Пускепалис разбился в автокатастрофе 20 сентября. ДТП произошло на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области.