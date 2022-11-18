Покупатели стали бережнее относиться к смартфонам и реже их менять

Акция продлится в розничной сети оператора с 18 ноября по 4 декабря 2022 года. Фото: ООО «Tele2Россия».

Предложение по акции «Черная пятница» от Tele2 также включает выгодный тариф на три месяца и комплексную страховку гаджета. По данным опроса SuperJob, в 2022 году гаджеты вновь вошли в топ-5 наиболее желанных покупок россиян на сезонной распродаже «Черная пятница». Предложение направлено на тех пользователей, которые хотят обновить свой смартфон и сэкономить. В рамках акции посетители салонов оператора смогут приобрести смартфоны за полцены, сообщили в пресс-службе компании.

Скидка 50% действует при покупке в одном чеке смартфона, тарифа «Мой онлайн+» на три месяца и страховки «Комплекс Плюс». В акции участвуют гаджеты двух брендов – Xiaomi, который занимает первое место по продажам в розничной сети Tele2 и давно полюбился клиентам.

– По нашим данным, в последнее время люди стали бережнее относиться к смартфонам и реже их менять. Если пять лет назад среднестатистический срок жизни гаджета был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет. Предложение в рамках "Черной пятницы", которое включает страховку устройства, отвечает новым тенденциям: оно позволит и сэкономить при покупке гаджета, и в дальнейшем – сберечь его от возможных повреждений или от утери. Помимо этого, в будущем клиент сможет выгодно поменять купленный смартфон: услуга включает возможность замены оборудования на новое со скидкой от 50% до 70%, – рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

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