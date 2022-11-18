В Ярославле женщина всадила мужу нож в грудь из-за разных музыкальных предпочтений

Жительница Красноперекопского района Ярославля подозревается в убийстве мужа Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Красноперекопского района Ярославля подозревается в убийстве собственного мужа. Поводом для семейных разногласий, которые закончились трагедией, стала музыка.

Как рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, женщина отказалась выключить песню, которая играла у нее на телефоне и очень не нравилась супругу. Разозлившись из-за того, что жена не выполнила его просьбу, муж несколько раз ее ударил. А женщина схватила кухонный нож и всадила его в грудь своего благоверного. В этот момент и потерпевший, и подозреваемая были пьяны.

- 48-летний мужчина скончался на месте преступления. Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.