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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 9:51

В Ярославле женщина всадила мужу нож в грудь из-за разных музыкальных предпочтений

Мужчина сначала избил супругу, которая отказалась выключить песню, которая ему не нравилась
Полина Вачнадзе
Жительница Красноперекопского района Ярославля подозревается в убийстве мужа

Жительница Красноперекопского района Ярославля подозревается в убийстве мужа

Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Красноперекопского района Ярославля подозревается в убийстве собственного мужа. Поводом для семейных разногласий, которые закончились трагедией, стала музыка.

Как рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, женщина отказалась выключить песню, которая играла у нее на телефоне и очень не нравилась супругу. Разозлившись из-за того, что жена не выполнила его просьбу, муж несколько раз ее ударил. А женщина схватила кухонный нож и всадила его в грудь своего благоверного. В этот момент и потерпевший, и подозреваемая были пьяны.

- 48-летний мужчина скончался на месте преступления. Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.