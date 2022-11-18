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НовостиСпорт18 ноября 2022 7:19

Ярославский «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд

«Куньлуню» ярославцы проиграли по буллитам
Полина Вачнадзе
Основное время игры завершилось ос счетом 2:2.

Основное время игры завершилось ос счетом 2:2.

Фото: Александр Погорелов

Вчера, 18 ноября, ярославская хоккейная команда «Локомотив» уступила игрокам из «Куньлуня». Это поражение «железнодорожников» стало четвертым подряд.

Основное время игры завершилось ос счетом 2:2. В овертайме ни одна из команд шайбу не забила, а вот в буллитах гости оказались сильнее. Итог игры – 3:2 не в пользу ярославцев.

Сейчас «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции. Следующая игра выездная, «железнодорожники» встретятся со «Спартаком» 20 ноября.