Ярославский «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд

Основное время игры завершилось ос счетом 2:2. Фото: Александр Погорелов

Вчера, 18 ноября, ярославская хоккейная команда «Локомотив» уступила игрокам из «Куньлуня». Это поражение «железнодорожников» стало четвертым подряд.

Основное время игры завершилось ос счетом 2:2. В овертайме ни одна из команд шайбу не забила, а вот в буллитах гости оказались сильнее. Итог игры – 3:2 не в пользу ярославцев.

Сейчас «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции. Следующая игра выездная, «железнодорожники» встретятся со «Спартаком» 20 ноября.