В МЧС жителей Ярославской области предупредили о гололедице

Жителей Ярославской области предупредили о гололедице Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГУ МЧС по Ярославской области предупредили жителей региона об опасности, которую таят в себе первые заморозки. Это гололедица.

- Чаще всего она возникает на проезжей части дорог и тротуарах. Такая опасность подстерегает не только пешеходов в виде вероятности падения и получения травм, но и автолюбителей, которые до сих пор не подготовились к зимнему периоду. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, - еще раз напомнили спасатели.

Пешеходам в МЧС советуют надевать удобную обувь, не торопиться и ступать на всю подошву.

Также спасатели напомнили ярославцам о сходе снега с крыш, повышенной аварийности на дорогах и обманчивом льде.