Переправа в Тутаеве завершает работу

В последний в этом году рейс "Борис Кустодиев" выйдет 20 ноября. ФОТО: "Центр туризма «Романов – Борисоглебск» (Тутаев)" ВКонтакте

В Тутаеве на зиму закрывается переправа. 20 ноября в 14:00 теплоход «Борис Кустодиев» выйдет с левого берега в свой последний в этом году рейс. После чего судно уйдет в Ярославль на место зимней стоянки.

Теплоход пытались устроить на зимовку на «Верфь братьев Нобель», но там для него не нашлось места.

- Другие варианты – в Рыбинске, но они вес находятся за шлюзами. А это значит, что весной мы сможем пройти их не раньше майских праздников. У нас остался самый ближний вариант – Ярославль. Разница по времени прихода в город весны, после того, как пройдет лед в Тутаеве, около 14 дней, - пояснил Евгений Пелевин. – В Тутаеве нет мест, которые могли бы обеспечить теплоходу безопасный отстой зимой.