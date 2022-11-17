В Тутаевском районе у землевладельца заросло 50 га сельхозземель

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в сентябре были проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе деревни Шишкино Константиновского с/п Тутаевского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверено 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 51,9 га, принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью птицефабрика «Романовская».

На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

8 ноября 2022 года собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Правообладателю предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания.