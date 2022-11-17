В Ярославле наградили победителей конкурса «100 лучших товаров» России

Цель конкурса – стимулировать предприятия к повышению качества товаров и услуг. ФОТО Олег Петров

По инициативе областного Департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности в Ярославле прошла научно-практическая конференция «Управление качеством: развитие на современном этапе». В рамках мероприятия четырем ярославским производителям были вручены награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Главными темами конференции стали вопросы повышения качества и конкурентоспособности ярославских предприятий, внедрение современных цифровых решений, совершенствование технологий производства, нюансы нормативных требований по обеспечению качества. Участники обсудили особенности системы менеджмента пищевой безопасности, роль бережливого производства, а также помощь, которую предприятия могут получить благодаря нацпроекту «Производительность труда».

- Качество товаров и репутация ярославских производителей остаются на неизменно высоком уровне, а некоторые бренды уже стали визитной карточкой региона. Поэтому мы активно поддерживаем не только развитие предприятий, но и их стремление завоевать доверие потребителя, ведь наша приоритеты – это модернизация экономики и улучшение условий жизни в нашем регионе. Поздравляем победителей с заслуженными наградами, гордимся их успехами! - рассказал председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Андрей Владиславович Сторожев.

В ходе конференции были торжественно объявлены итоги федерального этапа Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России». Цель конкурса – стимулировать предприятия к повышению качества выпускаемых товаров и услуг, содействуя таким образом развитию российской экономики и качества жизни граждан.

В 2022 году в номинации «Продовольственные товары» победителями стали АО «Ярославский бройлер» и ООО «Айсберри-ФМ». В номинации «Промышленные товары для населения» лауреатом конкурса стала продукция АО ПЦ «ЭкоСтиль», а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» диплом лауреата конкурса был вручен руководителю ПАО «Славнефть-ЯНОС».