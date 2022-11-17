Ярославец стал чемпионом России по грепплингу

Ярославец Мурад Абдулатипов стал золотым призером чемпиона России по грепплингу. Он выступал в весовой категории 84 килограмма, в которой за медали боролись 25 спортсменов.

- Спортсмен достойно и ярко прошел путь к финалу, покорив зрителей и болельщиков настоящим бойцовским характером, – сказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Илья Тюрганов. – Уверен, выдающийся успех атлета станет примером для достижения больших высот юными борцами и подвигнет ребят к систематическим занятиям физической культурой.

На Чемпионат России приехали 350 борцов из 35 регионов России. Между ними разыграли 26 комплектов наград.