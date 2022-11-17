Секреты качества от поля до бокала

Участники рекламной кампании. ФОТО: Олега Петрова

Бренды компании, как и пивоваренный мир в целом, окутан мифами и заблуждениями. Чтобы развеять эти мифы и честно ответить на волнующие людей вопросы, «Балтика» этим летом запустила кампанию «Отвечаем за качество от поля до бокала». Главными героями роликов стали реальные сотрудники заводов, которые честно рассказали о производстве.

Съемочная команда хотела приблизиться к жанру репортажа и показать производственный процесс, какой он есть на самом деле, без декораций и постановок. Также важной частью проекта стало создание сайта БАЛТИКА.РФ, на котором специалисты компании ответили на самые популярные и иногда даже неудобные вопросы россиян о пиве и его производстве. Главная цель сайта — сделать мир пивоварения более понятным.

За почти полгода работы сайта его посетило более 2 млн уникальных пользователей, задавших более 2000 вопросов, а размещенные на сайте видео набрали 7,6 млн просмотров.

Если вы хотите задать вопрос пивоварам не онлайн, а лично, записывайтесь на экскурсию по любому из 8 заводов компании. Одновременно со стартом кампании «Отвечаем за вкус от поля до бокала» «Балтика» летом 2022 года возобновила экскурсии на свои пивоварни после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

На экскурсии специалисты компании расскажут и покажут, как варится пиво, и, конечно, угостят самыми интересными новинками и классическими сортами. На заводах есть также экомаршруты: их посетители знакомятся с тем, как компания варит пиво с заботой об окружающей среде — сокращая экослед продукта по всему жизненному циклу — буквально от поля до бокала: от выращивания пивоваренного ячменя по технологиям бережного земледелия до сбора и переработки отходов упаковки.

Записаться на экскурсию можно здесь. Записывайтесь заранее и приходите на пивоварню, чтобы узнать больше о мире пивоварения и контроле качества от поля до бокала.