Еще в несколько населенных пунктах Ярославской области появился скоростной интернет

Оптические сети становятся доступными. ФОТО: ПАО "Ростелеком"

В третьем квартале оптикой охвачено более двух тысяч домохозяйств в поселках Некрасовское и Приволжский, а также деревнях Смирново, Басова, Плаксино, Турово, Шишелово, Кресцово, Климатино, Костино. Для этого специалисты проложили более 44 километра кабеля.

- В малых населенных пунктах Ярославской области мы сейчас ведем масштабную стройку. Еще три года назад сложно было предположить, что в загородный дом “придут” самые современные цифровые сервисы. Сегодня воспользоваться этими услугами могут жители более чем 200 сел и деревень региона. Планируем сохранить темпы строительства. Надеюсь, что через несколько лет на карте области не останется ни одного села без оптических сетей связи, - пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- Обрадовались появлению интернета, ведь нам очень хотелось установить на даче видеонаблюдение. Теперь две камеры на участке, и мы смотрим, что происходит в наше отсутствие, прямо на телефоне. Спокойны за дом и чувствуем, будто на зиму в город не уехали. Придет лето, возможно, подключим и телевидение, - рассказала Нина Ивушкина, местная жительница.

Специалисты надеются, что через несколько лет на карте региона не останется ни одного села без оптических сетей связи.